'أوقاف فلسطين' تحذر من خطورة تصعيد الإحتلال بالحرم الإبراهيمي

العالم - فلسطين المحتلة

وادانت الأوقاف في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، منع قوات الاحتلال رفع الأذان لصلاة الفجر من مآذن الحرم الإبراهيمي، منذ ثمانية أيام، وهو ما اعتبرته تطورا خطيرا يهدف بشكل واضح إلى إخفاء الشعائر الإسلامية داخل الحرم، ومنعها بشكل كامل مستقبلاً.

ومنعت قوات الاحتلال، أمس الإثنين، وفداً دبلوماسياً أجنبياً، من الدخول إلى الحرم الإبراهيمي، في محاولة لمنعهم من الاطلاع على ما يتعرض له الحرم من جرائم تهويد وسرقة وتغيير لمعالمه.

كما دنس مستعمرون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، الحرم الإبراهيمي، برقصات "تلمودية" على وقع الموسيقى الصاخبة.

وأكدت الأوقاف أن هذه الانتهاكات التي تأتي بشكل متتالٍ وممنهج وتهدف إلى إحكام السيطرة على الحرم الإبراهيمي، ما يتطلب من المجتمع الدولي القيام بما يلزم لإيقافها وإنهائها وتأكيد سيادة الشعب الفلسطيني الخالصة على الحرم الإبراهيمي.

ودعت أبناء شعبنا الفلسطيني بشكل عام وأبناء مدينة الخليل بالتواجد الدائم داخل الحرم الإبراهيمي وإحياء المناسبات الدينية التي تضفي الصبغة الإسلامية على هويته؛ فالحرم بساحاته ومرافقه هو ملكية وقفية إسلامية خالصة.

يذكر أن قوات الاحتلال منعت رفع الأذان في الحرم الابراهيمي خلال العام الماضي 704 أوقات وأغلقته في وجه المصلين المسلمين لـعشرة أيام.