الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٧:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الهدوء الحذر يسيطر على الجنوب اللبناني منذ الساعة السادسة صباحا

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :