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هيئة البث الإسرائيلية: لا أحد يمكنه تحديد حجم مخازن السلاح لدى حزب الله

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

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