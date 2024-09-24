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بزشکیان يلتقي غوتيريش في نيويورك

بزشکیان يلتقي غوتيريش في نيويورك
الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

التقى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشکیان، بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في نيويورك صباح اليوم الثلاثاء.

العالم - ايران

جاء ذلك على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

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