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مساعد الشؤون الاستراتيجية للرئيس الإيراني محمد جواد ظريف: من حق إيران الرد على اغتيال اسماعيل هنية في الوقت الذي يناسبها

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

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