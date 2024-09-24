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ظريف: ايران مستعدة للتعاون مع سائر الدول لإنهاء العدوان على غزة وإننا لسنا دعاة حرب ولكن في نفس الوقت ندافع عن أنفسنا

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

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