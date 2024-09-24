بغداد تدعو إلى عقد قمة لوقف العدوان على لبنان

العالم - العراق

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، إن "وفد جمهورية العراق، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، دعا إلى عقد قمة عربية وإسلامية تهدف إلى وقف عدوان الكيان الإسرائيلي على لبنان".

وأضافت "قدم العراق هذا المقترح خلال اجتماع الجامعة العربية على المستوى الوزاري المنعقد في نيويورك يوم الاثنين الموافق 23 أيلول 2024، على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الاثنين، عن انشاء جسرين جوي وبري لارسال المساعدات الى لبنان.

ويشن كيان الاحتلال الصهيوني منذ أمس عدواناً جوياً على لبنان استهدف مناطق جنوبية مختلفة وفي البقاع شرقي البلاد، أدى إلى استشهاد نحو 500 مواطن، وإصابة أكثر من 1500 آخرين.