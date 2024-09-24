الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٧:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: رشقة صاروخية كبيرة من لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :