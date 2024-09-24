المقاومة الإسلامية تقصف مطارات الإحتلال وقواعده في الشمال

العالم - لبنان

وأفاد الاعلام الحربي بأن مجاهدي المقاومة قصفوا مطار مجيدو العسكري 3 مرات غرب ‏العفولة بصليات من صواريخ “فادي 1″ و”فادي 2”.

وفي بيان آخر، أعلنت المقاومة أنها قصفت قاعدة ومطار رامات ديفيد ‏بصلية من صواريخ “فادي 2”.

كما قصفت المقاومة ولأول مرة، مصنع المواد المتفجرة ‏في منطقة زخرون التي تبعد عن الحدود 60 كلم بصلية من صواريخ “فادي 2”.

وقصفت المقاومة أيضاً قاعدة عاموس (القاعدة ‏الرئيسية للنقل والدعم اللوجستي للمنطقة الشمالية) بصلية من صواريخ “فادي 1”.

ويشن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً على لبنان استهدف مناطق جنوبية مختلفة وفي البقاع شرقي البلاد، أدى إلى استشهاد نحو 500 مواطن، وإصابة أكثر من 1500 آخرين.

وردت المقاومة على العدوان باستهداف مواقع وثكنات العدو الإسرائيلي في شمال فلسطين المحتلة، من بينها قاعدة “عميعاد” شمال غرب بحيرة طبريا، ومجمعات الصناعات العسكرية لشركة رفائيل في منطقة ‏زوفولون شمال مدينة حيفا المحتلة.

كما ردت المقاومة على العدوان واستهدفت المخازن الرئيسية التابعة للمنطقة الشمالية في قاعدة نيمرا، وثكنة يوآف بالجولان السوري المحتل، ومقر قيادة الفيلق الشمالي في ‏قاعدة عين زيتيم شمال غرب مدينة صفد المحتلة، بالإضافة إلى قاعدة رامات ديفيد الجوية.

المصدر: الاعلام الحربي