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الاعلام العبري: 400 صاروخ أطلق من لبنان في الأيام الأخيرة

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٠ بتوقيت غرينتش

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