مراسل العالم: اعتداءات الاحتلال لن تسكت صواريخ المقاومة

العالم _ مراسلون

ونقل مراسل قناة العالم في جنوب لبنان عن الجيش الاسرائيلي قوله ان النيران اشتعلت في العديد من المباني الاستيطانية بعد عملية المقاومة.

كريات شمونة

واعلن اعلام الاحتلال عن الدفع بـ6 طواقم إطفاء لإخماد نيران اندلعت في مبان بكريات شمونة.

وأضاف مراسل العالم ان غارات الاحتلال عادت مجددا على العديد من القرى اللبنانية الجنوبية، حيث شن الاحتلال اكثر من غارة على منطقة بعلبك وسرعين وشعث وتل الأبيض والهرمل وقضاء صور والزهراني والنبطية.

واكد مراسل العالم ان عمليات حزب الله في شمال فلسطين تؤكد ان معادلة المقاومة لازالت على حالها وقوة المقاومة في سلاحها وصواريخها لم تتاثر باعتداءات الاحتلال، وبالتالي ما حصل منذ امس حتى اليوم يمكن ان يضع الاحتلال في حالة ارباك واذا كان شن كل هذه الاعتداءات من اجل ان يسكت صواريخ المقاومة فهو لن يسكتها وهذه الصليات مستمرة حتى هذه اللحظة.

هذا واستشهد نحو 500 شخصا وأصيب نحو 2000 بجروح، بحسب ما أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان، جراء غارات العدوان الإسرائيلي المتمادية على البلدات والقرى في جنوب لبنان والبقاع وبعلبك منذ صباح الاثنين.