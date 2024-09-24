شاهد.. صواريخ حزب الله تشل الحياة في شمال فلسطين المحتلة

العالم _ خاص بالعالم

صواريخ حزب الله طالت قاعدة عاموس الإسرائيلية التي تعتبر القاعدة الرئيسية للنقل والدعم اللوجستي للمنطقة الشمالية، ومطار رامات ديفيد في حيفا للمرة الثانية.

قصف تزامن، وفق الاعلام العبري، مع انطلاق دوي صفارات الإنذار في الجولان الشمالي المحتل وكذلك في العفولة وجينجار ويافة الناصرة ومجدال هعيمق ومزارع ومستوطنات واسعة من الجليل وحيفا، وأكدت المصادر سقوط اصابات جراء إطلاق مئات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الأراضي المحتلة.

وبحسب اعلام الاحتلال فقد شلت صواريخ حزب الله الحياة في الشمال حيث تم تعطيل التعليم في مستوطنات عدة، وأجبر المستوطنون على الاختباء تحت الأرض. فيما مُنع تصوير مناطق سقوط الصواريخ اللبنانية وحجم الأضرار الناتجة عنها.

كما علقت الخطوط الجوية البريطانية والأذربيجانية وشركة ويز إير وشركات عديدة اخرى رحلاتها من وإلى الأراضي المحتلة، فيما قيدت السفارة الأمريكية بالقدس المحتلة سفر موظفي الحكومة الأمريكية وأفراد أسرهم في مناطق الشمال.

وأقر مسؤول امني اسرائيلي كبير بعدم قدرة تل أبيب على تدمير قدرات حزب الله، بعد أن عمد مسؤولون إلى ترويج سردية تدمير ما يقرب من نصف صواريخ حزب الله المتوسطة والبعيدة المدى.

ياتي هذا فيما قال مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية إن واشنطن لا تعتقد أن التصعيد الإسرائيلي لإجبار حزب الله على خفض التوتر سيؤدي إلى النتيجة المرغوبة .