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الاعلام العبري يقر بتوجيه حزب الله ضربة كبيرة للاحتلال عبر قصفه مخازن الفرقة 146 في قاعدة نفتالي

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٢ بتوقيت غرينتش

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