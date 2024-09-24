الحكومة الإيرانية: على مجلس الأمن وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان

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وقال مهاجراني في مؤتمرها الصحفي إن الحكومة الإيرانية أدانت بشدة الهجمات الإسرائيلية في فلسطين وغزة ولبنان، وتعتبر ذلك مثالا على التهديد للإنسانية.

وأضافت، نحن قلقون من تكرار مأساتي غزة ورفح ونطالب بضرورة تدخل مجلس الأمن.

وتابعت: إن السيد بزشكيان أدان جرائم الكيان الصهيوني في الجمعية العامة للأمم المتحدة وسيؤكد على أن العالم بحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع هذه الجرائم.

صرحت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية "فاطمة مهاجراني" بأن زيارة الرئيس الايراني لنيويورك للمشاركة في جلسات الامم المتحدة، تحمل رسالة السلام العادل والمستدام لجميع الامم.

عقد اليوم الثلاثاء المؤتمر الصحفي الأول للمتحدثة الجديدة باسم الحكومة الايرانية "فاطمة مهاجراني" ، ومن الملفت بهذا المؤتمر حضور منسقة شؤون الصم والبكم والتي كانت تقوم بترجمة تصريحات المتحدثة ونقلها للصم عبر لغة الاشارة.

زيارة رئيس الجمهورية الى نيويورك تحمل رسالة السلام المستقر والعادل لجميع الأمم

واشارت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية بأن زيارة الرئيس الايراني والوفد المرافق له الى نيويورك للمشاركة في فعاليات الدورة العادية الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة،والتي تتزامن مع المستجدات الاخيرة التي وضعت المنطقة على حافة التهديدات والحرب من الإبادة الجماعية واسعة النطاق في غزة الى العدوان الهمجي للكيان العنصري على لبنان، تحمل رسالة السلام العادل والمستدام لجميع الامم.

وتابعت مهاجراني بأن رئيس الجمهورية يسعى في زيارته هذه عبر خطابه ولقاءاته الجانبية مع كبار مسؤولي البلدان، ان يقدم صورة جيدة وإيجابية للغاية عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الصورة التي لطالما سعى الغرب والصهاينة جاهدين لافسادها وتشويهها، وليعكس رغبة الشعب الايراني التي لا نهاية لها في التمتع بحياة هادئة ومتقدمة ومتعاونة، مضيفة بان السياسة الخارجية تعد امتدادا للسياسة الداخلية ويجب أن تعكس خيارات واتجاهات الشعب الايراني.

قضية مجموعة العمل المالي(FATF) تتابع في إطار المصالح الوطنية

وردا على سؤال حول مجموعة العمل المالي (FATF)،اوضحت مهاجراني بأن هذه المجموعة تضم4 معاهدات، بحيث ان إيران تتعاون في اثنتين منها والمعاهدتين المتبقيتن أحدهما هي الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب (CFT) والاخرى هي معاهدة مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود "باليرمو" قد احيلتا الى مجلس تشخيص مصلحة النظام للتحقق فيها ومناقشتها.

يزشكيان سيشارك في اجتماع رؤساء مجموعة البريكس المقبل

وافادت مهاجراني بأن الرئيس الايراني سيتوجه الى روسيا اواخر تشرين الاول/اكتوبر للمشاركة في اجتماع رؤساء مجموعة البريكس المقبل ، لافتة الى ان بزشكيان سيعقد اجتماعا ثنائيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال هذه الزيارة.

واشارت المتحدثة باسم الحكومة الى انه تم إنشاء وثيقة شراكة استراتيجية بين البلدين، وقد أوشكت هذه الوثيقة على الانتهاء.

حادثة منجم طبس

وفيما يتعلق بحادثة منجم طبس اعربت المتحدثة باسم حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن أسفها العميق إزاء الحادث المفجع الذي وقع في منجم طبس، وتقدمت بتعازيها من العائلات المفجوعة ومجتمع العمال والشعب الإيراني ، مشيرة الى ان هذه الحادثة أظهرت مرة أخرى ضرورة مراجعة وتعديل القوانين والإجراءات المتعلقة بالسلامة في مكان العمل.

ولذلك، بيّنت بأن الحكومة تعمل جاهدة على تحسين ظروف العمل وزيادة معايير السلامة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة، و بناء على طلب وزير العمل تقرر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة معايير السلامة في المناجم في إيران ومراجعة المعايير غير الفعالة.

تم تطوير استخدام الطاقة النظيفة

وفيما يتعلق بخطة الحكومة لاستخدام المزيد من الطاقة النووية ، اوضحت المتحدثة باسم الحكومة بأنه و منذ البداية تم التأكيد على أن الحكومة تسعى الى تنفيذ خطة التنمية السابعة، وستتخذ خطوات في هذا الاتجاه. لذلك، وباستخدام كافة القدرات بما في ذلك القواعد المعرفية، فإن الحكومة تحاول زيادة قدرة الطاقة النووية من 1000 ميغاواط الى 3000 ميغاواط.

كما اشارت في هذا السياق ان الحكومة الـ14 لديها خطة لتنويع محفظة الطاقة الايرانية حتى تتمكن البلاد من الاستفادة بشكل أكبر من الطاقة النظيفة.

الوفاق الوطني اصبح ملموسا على ارض الواقع

وضمن تأكيدها على ان شعار الحكومة الـ14 هو الوفاق الوطني ، اثنت مهاجراني على جهود مجلس الشوراى الاسلامي في تعاونه على توفير الأرضية لتشكيل حكومة الوحدة ومنح كامل اعضائها الثقة .

كما تقدمت بالشكر والامتنان من قائد الثورة الاسلامية على العفو الذي اصدره بحق المدانين معتبرة بأن الإجراءات الجيدة الأخيرة التي اتخذتها السلطة القضائية اتخذت في مجال العفو تصب في المصلحة العامة وتخدم الوفاق الوطني.