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الرئيس العراقي: ندين ونستنكر بشدة العدوان الذي تعرض له الشعب اللبناني وهو تطور ينذر بتبعات خطيرة ونؤكد وقوف العراق إلى جانب أشقائه في فلسطين ولبنان

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٥ بتوقيت غرينتش

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