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احرونوت عن رؤساء بلديات مدن دخلت نطاق صواريخ حزب الله: ليس لدينا ما يكفي من الملاجئ

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٨ بتوقيت غرينتش

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