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وزير الصحة اللبناني: 558 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي على البلاد

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠٥ بتوقيت غرينتش

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