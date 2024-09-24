الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤
١١:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

'الإسلامية المسيحية' تدعو المجتمع الدولي لمقاطعة الكيان المحتل وعزله

'الإسلامية المسيحية' تدعو المجتمع الدولي لمقاطعة الكيان المحتل وعزله
الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٤ بتوقيت غرينتش

دعت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى مقاطعة كيان الاحتلال الإسرائيلي وعزله، واتخاذ تدابير قانونية فعالة لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة.

العالم - فلسطين المحتلة

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، لمناسبة عقد الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الوقت قد حان لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، والتحرك بصورة فاعلة للضغط على المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات الملاحقة القضائية ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين.

وأضافت الهيئة، أن تحقيق العدالة لفلسطين لا يجوز أن يخضع للحسابات السياسية للدول الكبرى، وأن تقاعس المجتمع الدولي عن مساءلة الكيان المحتل ومحاسبته، مكّنه من الإفلات من العقاب والاستمرار في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وطالبت الهيئة، المجتمع الدولي بتعزيز مكانة فلسطين وتأمين عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة.

ودعت الهيئة، الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اتخاذ الآليات الضرورية لتنفيذ القرار الذي تبنّته، والذي يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس.

روابط ذات صلة

تشيلي تنضم لقضية الإبادة الجماعية في غزة ضد الكيان الاسرائيلي

الصحة العالمية: آلاف من النساء والأطفال في غزة مصابون بجروح خطيرة

شاهد.. تفاصيل جديدة عن مجزرة الاحتلال في مدرسة الجاعوني وسط غزة

'منظمة العفو الدولية' تدعو للتحقيق بجرائم حرب الإحتلال في غزة