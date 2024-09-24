'الإسلامية المسيحية' تدعو المجتمع الدولي لمقاطعة الكيان المحتل وعزله

العالم - فلسطين المحتلة

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، لمناسبة عقد الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الوقت قد حان لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، والتحرك بصورة فاعلة للضغط على المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات الملاحقة القضائية ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين.

وأضافت الهيئة، أن تحقيق العدالة لفلسطين لا يجوز أن يخضع للحسابات السياسية للدول الكبرى، وأن تقاعس المجتمع الدولي عن مساءلة الكيان المحتل ومحاسبته، مكّنه من الإفلات من العقاب والاستمرار في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وطالبت الهيئة، المجتمع الدولي بتعزيز مكانة فلسطين وتأمين عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة.

ودعت الهيئة، الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اتخاذ الآليات الضرورية لتنفيذ القرار الذي تبنّته، والذي يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس.