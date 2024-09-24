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خلال الـ24 ساعة الماضية.. 55 شهيدا وجريحا بعدوان الاحتلال على غزة

خلال الـ24 ساعة الماضية.. 55 شهيدا وجريحا بعدوان الاحتلال على غزة
الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 12 شهيدا و 43 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، ان الوزارة أكدت في بيانها اليومي، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41,467 شهيدا و95,921 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت: لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وتشن قوات الاحتلال “الإسرائيلي” منذ 7 أكتوبر الماضي عدوانا مدمرا على قطاع غزة، أسفر عن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين إلى جانب تهجير مليوني نسمة وتدمير واسع جدًا في المنازل والبنى التحتية طال قرابة 80% من المباني، مع حصار مشدد وأزمة إنسانية خانقة ومجاعة غير مسبوقة خاصة في غزة وشمالها.

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