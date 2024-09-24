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شاهد مساندة العراق للبنانيين في محنتهم

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:١٩ بتوقيت غرينتش

أكد الباحث السياسي رياض الوحيلي أن العراق، بكل شرائحه وتشكيلاته، يمثل دعماً كبيراً للبنان في ظل الأوضاع الحالية، مشيرا إلى التزام الجانب العراقي ووزارة الصحة العراقية باستقبال الجرحى اللبنانيين في المستشفيات، فضلا عن تمهيد إقامة اللبنانيين في العراق.

العالم _ خاص بالعالم

وأوضح الوحيلي في حديث خاص لقناة العالم أن منظمات وقوى سياسية وشعبية عراقية قامت بتنظيم تجمعات لجمع التبرعات المالية لصالح المواطنين اللبنانيين، لافتا إلى أن هذا الأمر يعتبر انعكاسا واضحا للفتوى التي أطلقتها المرجعية العراقية والالتزام العراقي الحقيقي تجاه الأشقاء في لبنان.

وأشار إلى إعلان الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق العراقية، الشيخ "قيس الخزعلي"، عن الجهوزية الكاملة لأن تكون إمكانيات الحركة تحت إمرة الأمين العام لحزب الله، ورأى بأن ذلك يعزز من الدعم المتواصل الذي يقدمه العراق للبنان.

وأكد الوحيلي أن فصائل المقاومة العراقية ملتزمة بإسناد لبنان، مشدداً على أنها لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام الجرائم التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق اللبنانيين في الجنوب.

ولفت إلى وجود تصريحات من جانب فصائل المقاومة تؤكد عزمها على استهداف القواعد والأماكن الحساسة في داخل الكيان الصهيوني.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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