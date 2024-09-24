الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤
١١:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

تعرض شرقي عكا لهجوم بصلية صاروخية ثقيلة متوسطة المدى من لبنان اطلقت باتجاه هدف عسكري للاحتلال

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٢٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :