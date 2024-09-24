الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤
١١:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

طيران الاحتلال يستهدف بلدة المعلية قرب صور في الجنوب اللبناني

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٣١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :