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الاعلام العبري: اندلاع حريق كبير بمستوطنة حانيتا اثر سقوط صواريخ من لبنان

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٦ بتوقيت غرينتش

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