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الاحتلال يدمر منزلا على اطراف مرجعيون في الجنوب اللبناني

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٤٦ بتوقيت غرينتش

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