الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤
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دوي صفارات الانذار في عكا والكريوت شمالي حيفا

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

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