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مراسل العالم: قرابة 2000 مواطن لبناني دخلوا الاراضي السورية حتى الظهيرة وهناك عدد مماثل ينتظر انتهاء الإجراءات للدخول

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٤ بتوقيت غرينتش

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