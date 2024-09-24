الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤
٠١:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام العبري: تسجيل اصابة بعد انفجار صاروخ شرقي حيفا

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :