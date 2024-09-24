ميقاتي ولودريان يبحثان تطورات الأوضاع في لبنان

العالم - لبنان

وقال بيان لمكتب رئيس الحكومة اللبنانية، إن ميقاتي "استقبل لودريان في السرايا بحضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نكولا نحاس".

ونقل البيان عن لودريان "تأكيده خلال اللقاء أن فرنسا تدعم لبنان وتقف إلى جانبه في كل الظروف".

واعتبر أن "توجّه رئيس الحكومة إلى نيويورك في هذا الظرف الدقيق مسألة مهمة جدا"، متمنيا "أن تفضي الاتصالات الدبلوماسية إلى حل يوقف دورة العنف".

وكان ميقاتي أعلن في بيان اليوم، أنه "قرر التوجه إلى نيويورك بعد عدوله عن زيارتها سابقا، وذلك لإجراء مزيد من الاتصالات عقب التطورات الأخيرة والتصعيد الإسرائيلي الأعنف على بلاده منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومن خلال هذا اللقاء، أيضا زار الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان على رأس وفد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في كتلة الوفاء للمقاومة بالضاحية الجنوبية لبيروت.