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الاعلام العبري: اندلاع حرائق بمناطق متفرقة من المنطقة الشمالية بفعل صواريخ حزب الله

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

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