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مصادر لبنانية: شهيد وعدد من المصابين اثر استهداف مبنى سكنيا بمنطقة الغبيري في ضاحية بيروت الجنوبية

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

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