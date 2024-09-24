غارة إسرائيلية على مبنى سكني في الضاحية الجنوبية لبيروت +فيديو

العالم - لبنان

ونفذ الطيران المعادي الاسرائيلي غارة على مبنى في منطقة الغبيري مؤلف من 6 طبقات مستهدفا 3 طبقات من المبنى عند ساحة الغبيري بالقرب من حسينية الخنسا.

وأفادت المصادر بسقوط عدد من الشهداء و الجرحی إثر الغارات الوحشية للإحتلال على المنطقة حيث هرعت سيارات الاسعاف الى المكان .

وفي وقت سابق من فجر اليوم ايضا استشهد 10 مواطنين لبنانيين، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لبلدات البقاع الشرقي.

واستشهد 10 مواطنين من عائلة واحدة، إثر قصف الاحتلال لمنزلهم في بلدة شعث البقاعية.

كما استهدفت غارات الاحتلال: بلدات الخضر، وجنتا، والنبي شيت، والسفري، وتمنين، وسهل سرعين، الوحلانية، وبدنايل، وبوداي وجوارها، وطاريا، وشعت، ويونين، وتخوم نحلة، وحدث بعلبك، ووادي أم علي، وشمسطار، ورسم الحدث، وحوش الرافقة، وأطراف بلدة مقنة، وحلبتا، وحربتا، ووادي فعرة، والعين، وإيعات، والنبي عثمان، ودورس، والبزالية، وعين بورضاي، والهرمل، والعين، والنبي شيت في البقاع.

وشن طيران الاحتلال غارات على مدينة صور وبلدات الدوير، عيتا الشعب، السلطانية، كفر دونين، شقرا، العباسية جنوب لبنان.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت يوم أمس أن غارات الاحتلال أسفرت عن استشهاد 492 شخصا من بينهم 35 طفلا 58 سيدة وإصابة 1645 بجروح.