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غارة للاحتلال تستهدف بلدة جرنايا بين صيدا وجزين في الاراضي اللبنانية

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

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