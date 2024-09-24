الاحتلال لا يريد حرباً شاملة ومفتوحة مع لبنان + فيديو

العالم – لبنان

وفي اتصال مباشر أوضح الزميل فارس الصرفندي أن الصحافة الإسرائيلية ما زالت تقول إنه و في الكابينت الإسرائيلي يتحدثون عن أن الهدف في ما يحدث في لبنان ليس حربا شاملة، ولكن يؤكدون أيضا أنه لا توجد أي قناة سياسية مفتوحة من أجل إنهاء هذا التصعيد.

ولفت إلى أن مجموعة من وسائل الإعلام الإسرائيلية ومنها صحيفة إسرائيل هايوم قالت إنه وخلال النقاش الذي دار في الكابينت الأمني والسياسي جاء الكلام على أن إسرائيل شنت الهجوم بهدف توجيه ضربة استراتيجية استباقية لحزب الله، لكن بالمقابل تقول الصحيفة إن كل من كان في الاجتماع بما فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الحرب قالوا بأن الهدف ليس على الإطلاق الذهاب إلى حرب شاملة ومفتوحة.

وبين أنه و في نفس الوقت هم لم يتحدثون عن فتح أي قنوات دبلوماسية من أجل خفض التوتر والسيطرة على الوضع، وإن كان بعض المراقبين الإسرائيليين قالوا بأنه في الساعات المقبلة قد يتحرك الملف بحيث تتدخل الولايات المتحدة أو دول أخرى من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأضاف أن: الهدف الذي يرونه بأنه سيكون هدفا استراتيجيا هو تنفيذ القرار 1701 الذي يتعلق -كما يقولون- بسحب حزب الله قواته ما وراء نهر الليطاني وأيضا سحب السلاح من حزب الله.

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