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الصحة اللبنانية: 6 شهداء و15 اصابة بعدوان الاحتلال على منطقة الغبيري بالضاحية

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

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