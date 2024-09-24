'الميادين' تنعى زميلا لها ارتقى بقصف للإحتلال على بلدة برج رحّال

العالم - لبنان

ونعت شبكة الميادين الإعلامية شهيدها هادي السيد، مؤكدةً استمرارها في رسالته الإعلامية الوطنية الإنسانية، بصلابة وتصميم أكثر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغادر على لبنان وقطاع غزة.

وكان الشهيد قد نُقل إلى أحد مستشفيات صيدا من أجل معالجة الإصابة، حيث خضع لعملية جراحية في الرأس.

الزميل الشاب كان خلوقاً ومتفانياً وطموحاً في عمله، مؤمناً بالعمل الإعلامي المقاوِم، ولم يوفّر يوماً أي جهد في سبيل خدمة المقاومة والقضية الفلسطينية، نصرةً للحق في غزة وفلسطين المحتلة، وفي بلده لبنان.

وهو شقيق مراسل الميادين في جنوبي لبنان، حسين السيد، الذي يوثّق يومياً الأحداث عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية، من تصدٍّ للمقاومة، وجرائم يرتكبها الاحتلال.

ونعى المكتب الإعلامي في فلسطين المحتلة الشهيد هادي السيد، وتقدّم بالتعازي من الميادين، مشيداً بدورها الإعلامي المقاوم.

وأكد المكتب أنّ جريمة الاحتلال بقتل الشهيد هي "حلقة في مسلسل الاستهداف الممنهج الذي يستهدف الصحافيين والإعلاميين في لبنان وفلسطين"، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر.

كما شدّد على أنّ استشهاد الزميل هادي لن يكسر إرادة الميادين، ولن يثني عزيمتها عن القيام بدورها بمساندة الشعبين الفلسطيني واللبناني ومقاومتهما، بل سيزيدها والعاملين فيها إصراراً وثباتاً على مواصلة الرسالة التي انطلقت من أجلها.