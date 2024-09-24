ماذا قال بزشكيان في الأمم المتحدة؟

العالم – باختصار

تعزيز نظام التعددية يجب أن يكون على أساس عملنا المشترك من أجل المستقبل.

تحقيق السلام والتنمية يتطلب احترام حق الدول في التنمية والاهتمام بأولويات التنمية.

العقوبات الأحادية تعرقل وتحقيق أهداف التنمية ويجب ضمان هذه الحقيقة في أي وثيقة أممية.

نطالب بإصلاحات فورية في هيكل المؤسسة المالية الدولية بما يضمن حضور الدول النامية في القرارات.

نريد عالما خاليا من الأسلحة النووية وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.

تريد إيران منطقة قوية وموحدة وآمنة يتم فيها استخدام موارد دول المنطقة للتقدم الاقتصادي.

في عالم يقتل فيه المدنيون بوحشية في غزة لن تضمن أية وثيقة السلام والتنمية.

نهاية الاحتلال في فلسطين والوقف الفوري لإطلاق النار في غزة شروط مسبقة للتنمية والسلام.

يجب أن لا نسمح بأن يتحول لبنان إلى غزة أخرى على يد "إسرائيل".

هجمات الكيان الصهيوني على لبنان تحمل في طياتها خطر إدخال المنطقة في صراع أكبر.

يجب وقف العدوان على غزة ولبنان فورا.

في الوقت الذي تمارس فيه إيران ضبط النفس يتمادى الكيان الصهيوني في توسيع نطاق الحرب.

جئنا إلى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لننقل رسالة السلام والصداقة إلى جميع دول العالم.

الرئيس الإيراني خلال اجتماعة برئيس المجلس الأوروبي: نبحث عن رؤية ولغة مشتركة للتعاون مع الدول الأخرى.

وأثناء لقاءه الرئيسة السويسرية: نسعى لإرساء الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة لكن الكيان الصهيوني يسعى للتحريض على الحرب.

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