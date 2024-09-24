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موقع "حدشوت بزمان" العبري: حزب الله اطلق صاروخا جديدا على معسكر شمشون

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٥ بتوقيت غرينتش

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