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المقاومة اللبنانية تقصف مستوطنة"روش بينا"بصليات صاروخية

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٦ بتوقيت غرينتش

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