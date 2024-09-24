ظريف: من حق إيران أن تنتقم لاغتيال الشهيد هنية

وقال ظريف الذي يرافق الرئيس بزشكيان إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مقابلة إن الحكومة الإيرانية مستعدة للتعاون مع الدول الأخرى لإنهاء حرب غزة.*نحن لا نسعى للحرب، لكننا سندافع عن أنفسنا

واضاف: نريد أن نتحرك نحو عالم أكثر سلاما واستقرارا لمواطنينا ولمواطني الدول الأخرى، نحن لا نسعى للحرب، لكننا سندافع عن أنفسنا.

وأشار ظريف أيضا إلى العمل الإرهابي الذي قام به الكيان الصهيوني عبر الحدود باغتيال الشهيد إسماعيل هنية الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس في طهران، وقال: إن لإيران الحق في الرد في أي وقت على ما حدث باعتباره "انتهاك واضح لسيادة إيران".

وتابع قائلا: بعد عملية الاغتيال طلب منا المجتمع الدولي ممارسة ضبط النفس من أجل إنهاء الحرب في غزة، لكن الوعد باتفاق وقف إطلاق النار لم يتحقق أبدا.*انسحاب أميركا من الاتفاق النووي بمثابة خسارة للجميعوقال ظريف: أميركا لا يمكنها أن تلوم إلا نفسها، لأنها هي التي انسحبت من الاتفاق النووي في عهد إدارة "دونالد ترامب".

واضاف مساعد الرئيس الايراني للشؤون الاستراتيجية: إدارة ترامب أخطأت في حساباتها بالانسحاب من الاتفاق النووي، لقد سبب هذا الوضع خسارة لجميع الاطراف.

واردف قائلا: إذا كانت الأطراف الأخرى مستعدة، فنحن مستعدون ويمكننا أن تكون لدينا بداية أخرى لهذه المفاوضات خلال هذه الزيارة.