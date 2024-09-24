سلاح يوم القيامة' لدى حزب الله.. كشفٌ صادمٌ للصهاينة!

العالم - لبنان

وبحسب التقرير المنشور للصحيفة، فإن الحزب مستعد لحرب شاملة ضد "إسرائيل"، مع تحسن كبير في قدراته العسكرية منذ حرب لبنان الثانية عام 2006، ووفقا للتقديرات، يمتلك حزب الله حاليا مخزونا يبلغ حوالي 150 ألف صاروخ وقذيفة، أي 12 ضعف ما كان لديه في عام 2006.

ووفقا لما جاءت به "وول ستريت جورنال" في تقريرها فان "من بين الأسلحة الجديدة التي حصل عليها الحزب من إيران صاروخ موجه مضاد للدبابات يسمى "ألماس"، وهو ما يمنح حزب الله قدرة دقة أعلى من ذي قبل".

واضافت "سرع الحزب استعداداته للحرب في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك توسيع شبكة أنفاق في جنوب لبنان وإعادة تمركز المقاومين والأسلحة".

ونقلت الصحيفة عن أشخاص وصفهم بـ "خبراء"، داعين بــ "أن عناصر حزب الله اكتسبوا خبرة قتالية كبيرة خلال الحرب في سوريا، حيث قاتلوا إلى جانب القوات الروسية والإيرانية".

وأكدت "هذه الخبرة، بالإضافة إلى معرفتهم العميقة بمنطقة القتال في جنوب لبنان، يمكن أن تجعل الأمر صعبا على الجيش الإسرائيلي في حالة نشوب حرب شاملة".