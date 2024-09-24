الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٢:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام العبري: اصابة منزل وتضرر بنى تحتية اثر سقوط صواريخ على "روش بينا" شرقي صفد

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :