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دوي صفارات الانذار في كريات شمونة ومرغليوت تحسبا لسقوط صواريخ من لبنان

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

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