مرصد حقوقي اوروبي: كيان الاحتلال يتعمد استهداف مدنيي لبنان دون إنذار

العالم - الإحتلال

وبحسب متابعة فريق الميداني للأورومتوسطي، شن الجيش الإسرائيلي منذ أمس، أكثر من 330 غارة في أكثر من 117 بلدة ومدينة استهدفت بشكل مباشر مناطق سكنية مأهولة بالسكان المدنيين جنوب لبنان وفي مناطق متفرقة من البقاع، مما أسفر عن استشهاد 585 مدنيين من بينهم 50 طفلا و 94 إمرأة، وإصابة أكثر من 1835 جريح، من بينهم نساء وأطفال ومسعفين، أيضا.

ولا تزال الغارات الإسرائيلية مستمرة حتى وقت صدور هذا البيان، مع تصاعد موجات القصف على المناطق المدنية. وأكد أن "جيش الاحتلال يتعمد استهداف المدنيين دون أن يعطيهم الوقت الكافي للإخلاء المناطق التي يتم قصفها أو توفير أي حماية فعالة لهم من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية، حيث أن القصف يطال مبان مدنية بشكل مباشر وعشوائي، كما يتم القصف بالقرب من مستشفيات ومدارس في هذه المناطق".

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء لسكان مناطق البقاع، مانحا إياهم مهلة لا تتجاوز ساعتين، في حين تبلغ مساحة البقاع حوالي الـ 4,429 كلم مربع، أي أن العديد من سكانه يحتاج إلى ثلاث ساعات على الأقل لإخلاء تلك المناطق.

وشدد الأورومتوسطي على أنه "وبموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، يتوجب على جيش الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة قبل كل هجوم عسكري ينفذه، لتجنب إلحاق الأضرار بالسكان المدنيين والأعيان المدنية، وتقليلها إلى أدنى حد ممكن على أقل تقدير".

وأوضح، أن "المسيرات الصهيونية أشعلت الحرائق في الأحراج جنوبي لبنان تزامنا مع غارات الطائرات الحربية"، مشيرا إلى أن "إسرائيل" تستخدم منذ بدء الهجمات العسكرية على لبنان في الثامن أكتوبر 2023 لحرق الأراضي الزراعية الفسفور الأبيض، وهو سلاح محرم دوليا لما يسبّبه من إصابات وحروق خطيرة للأشخاص، غالبا ما تصل إلى العظام، وحرائق شديدة يمكنها تُدمر المباني والممتلكات والمحاصيل والتربة".

ويشهد جنوب لبنان منذ الـ8 من أكتوبر الماضي، تبادلا شبه يومي لإطلاق النيران، بين "حزب الله" اللبناني، بالتعاون مع "كتائب القسام - لبنان" الجناح العسكري لحركة "حماس"، و"سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، و"قوات الفجر" الجناح العسكري لـ "الجماعة الإسلامية" في لبنان، ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، ردا على عدوان الأخير على قطاع غزة.