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بايدن:الحل الدبلوماسي لايزال ممكنا للصراع اللبناني "الإسرائيلي"

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

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