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غارات للاحتلال تستهدف بلدتي قضاء منزلا في سهل بلدة طاريا في البقاع

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

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