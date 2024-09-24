أميركا ودول غربية تطالب رعاياها بمغادرة لبنان فورا

العالم - لبنان

وحث جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض -اليوم الثلاثاء- الأميركيين الموجودين في لبنان على المغادرة الآن ما دامت الرحلات الجوية متاحة.

وأضاف كيربي "نريد التأكيد أنه لا تزال هناك خيارات (رحلات) تجارية متاحة للأميركيين للمغادرة، ويجب أن يغادروا الآن، ما دامت هذه الخيارات متاحة"، مشيرا إلى أن المسؤولين الأميركيين على اتصال مستمر مع نظرائهم الإسرائيليين.

وفي السياق نفسه، دعت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ مواطني بلادها الموجودين في لبنان إلى الإسراع في مغادرته قبل توقف حركة الطيران.

بدورها، دعت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، في منشور على منصة إكس، مواطني بلادها إلى مغادرة لبنان على الفور.

وأشارت إلى أن الوضع في المنطقة غير مستقر والتوترات قد تتزايد في أي وقت.

وعلى لسان نائب وزير الخارجية كيم هونغ كيون، أكدت كوريا الجنوبية أنها ستقوم بإجلاء مواطنيها من لبنان وإسرائيل على خلفية التوترات المتصاعدة.