غريب آبادي: يجب إيقاف آلة القتل التي يستخدمها الكيان الصهيوني

وخلال كلمة ألقاها في اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز، دان غريب آبادي بشدة الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المظلوم وأجزاء أخرى من العالم، واعتبر هذا الكيان بانه يشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن على الصعيدين الاقليمي والدولي.

وأشار غريب آبادي إلى الهجمات الوحشية التي يشنها الكيان الصهيوني على غزة منذ 7 أكتوبر 2023 وامتداد العدوان إلى الضفة الغربية، والذي أدى إلى ارتكاب مجازر ضد عشرات الآلاف من الأبرياء، معظمهم من النساء والأطفال، وقال: إن ما يرتكبه هذا الكيان من جرائم وحشية، يجسد حملة انتهاك ممنهجة ومتعمدة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وجريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية، وتطهير عرقي وإبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد مساعد وزير الخارجية الايراني أن الحصانة غير المحدودة للكيان الإسرائيلي تشكل تهديدا يمكن أن يؤدي إلى كارثة إنسانية أكبر في الأراضي المحتلة، وأضاف: كل لحظة لا يتحرك فيها المجتمع الدولي، تعني استمرار ابادة جماعية للمدنيين الفلسطينيين الأبرياء، ولا يمكن للعالم أن يظل صامتاً أمام هذه الجرائم. إن التحرك السريع والحاسم ليس متوقعا فحسب، بل هو أيضا التزام أخلاقي وإنساني.

وفي إشارة إلى العمل الإرهابي الأخير الذي قام به الكيان الصهيوني في لبنان، قال: إن هذا العمل الارهابي المتمثل بقتل جماعي للمدنيين الأبرياء من خلال استخدام تكنولوجيات الاتصالات كأدوات حرب، أظهر مرة أخرى استهتار هذا الكيان المطلق بحياة الإنسان والقوانين الدولية.

واوضح غريب آبادي أن سبب الحرب الراهنة في فلسطين هو الاحتلال وإقامة نظام مزيف وغير شرعي في هذه الأرض منذ أكثر من سبعة عقود، وقال: أي إجراء يتخذه الفلسطينيون أثناء الاحتلال هو حقهم الأصيل والمشروع من اجل المقاومة ضد المحتلين، وهو حق أكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة مرات عديدة، وإن مقاومة الاحتلال حق قانوني لا يمكن إنكاره يتمتع به الشعب الفلسطيني.

وفي جزء آخر من كلمته أكد غريب آبادي على ضرورة وحدة وتعاون الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز في مواجهة النزعة الأحادية، وقال: إن فرض السياسات اللاإنسانية والإجراءات القسرية الاحادية ضد مختلف الدول لم يضعف فقط أسس التعاون الاقتصادي الدولي، بل أعاق أيضًا تحقيق حق الدول في الوصول على قدم المساواة ودون تمييز إلى التنمية المستدامة، لذلك يجب على حركة عدم الانحياز أن تقف بحزم ضد التدابير القسرية الاحادية ضد أعضائها.

وفي ختام كلمته دعا غريب آبادي، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراء فوري وقال: لقد حان الوقت لاتخاذ إجراء حاسم، الأبرياء يطالبون بالعدالة، والتاريخ سيحكم على من يفعل ومن يغض الطرف، ويجب إيقاف آلة القتل التي يستخدمها الكيان الصهيوني في غزة ورفح وفي جميع أنحاء غرب آسيا، ويجب على المجتمع الدولي أن يتابع باستمرار محاكمة جميع قادة هذا الكيان الإرهابي والمجرمين والمتواطئين معه في المحاكم الدولية والوطنية.