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اردوغان: نقف الى جانب الشعب اللبناني ودولة لبنان التي تتعرض للاعتداء

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش

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