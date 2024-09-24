بايدن: الدبلوماسية هي الطريق لحلّ التوتر بين لبنان و'إسرائيل'

العالم- لبنان

ولفت بايدن إلى أن اندلاع حرب شاملة في منطقة الشرق الأوسط "ليس في مصلحة أحد (..) ورغم تدهور الوضع، فإن التوصل إلى حل دبلوماسي ما زال ممكناً"، مضيفا في آخر خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "نعمل على تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، وشهدنا أهوال 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وأي دولة ستعمل لعدم تكرار ما حصل".

وتحدث بايدن عن حرب الإبادة الإسرائيلية الدائرة منذ نحو عام على غزة، زاعماً أن "حركة حماس بدأت الحرب، ولا بد من إنهائها"، مشيراً إلى أنه يعمل مع قطر ومصر لأجل ذلك، مشدداً على أنه "آن الأوان لإنهاء الحرب في غزة وإعادة الرهائن".

ولفت بايدن إلى وجوب العمل على إقامة دولة فلسطينية مستقلة، والتصدي للعنف الذي يمارس ضد الفلسطينيين الأبرياء في الضفة الغربية، وفق قوله.

وأكد الرئيس الأميركي أن الغزو الروسي لأوكرانيا فشل، وحضّ الأمم المتحدة على مواصلة دعم كييف إلى أن تحقق النصر.

وقال إن "حرب بوتين فشلت في تحقيق هدفها الأساس. لقد سعى إلى تدمير أوكرانيا، لكن أوكرانيا ما زالت حرّة" حسب قوله.