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الخارجية الكويتية تدين الغارات الجوية الإسرائيلية ضد لبنان

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

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